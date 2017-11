Rozzano: muore bimba di 6 anni per meningite. Il padre: era vaccinata

Stroncata dalla meningite una bambina di 6 anni, alunna delle elementari di via Garofani a Rozzano. Il padre: "Era vaccinata. Contro la meningite, contro tutto. Ma non è servito".

"Era vaccinata. Contro la meningite, contro tutto. Ma non è servito e ora sono qua a piangere" denuncia disperato il padre della bambina di 6 anni, alunna delle elementari di via Garofani a Rozzano, stroncata da un attacco di meningite la mattina di venerdì 3 novembre dopo due giorni di ricovero in ospedale.

Da accertare ancora quale tipo di ceppo di meningite abbia ucciso la piccola e dove abbia contratto l'infezione. Qualche giorno prima di ammalarsi era stata in vacanza dai nonni a Bergamo.

Intanto, nel panico i genitori degli studenti compagni di classe e di scuola della bambina colpita da meningite. Appena appresa la notizia, la maggioranza ha preferito ritirare o non lasciare i figli a scuola mentre la Asl assicura che è già iniziata la profilassi.