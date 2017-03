Tangenti all'ospedale Gaetano Pini: primario sia subito radiato, dice Codacons

Il Codacons sullo scandalo tangenti all'ospedale Gaetano Pini.

"Radiazione immediata dall'Ordine dei medici per Norberto Confalonieri. A chiederla il Codacons, dopo le intercettazioni in cui il primario dell'ospedale Gaetano Pini afferma di aver rotto il femore ad una anziana per 'allenarsi'. Siamo di fronte ad un episodio gravissimo, un comportamento squallido e immorale che va contro i principi basilari della medicina, e verso il quale l'Ordine dei medici non può rimanere in complice silenzio. Il Codacons si costituirà parte offesa nel procedimento aperto a Milano, chiedendo un risarcimento nei confronti di Confalonieri per gli ingenti danni arrecati alla collettività" viene spiegato in una nota dall'associazione dei consumatori.



Si fa sapere infine: "Non solo. L'associazione invita tutti i pazienti del primario a valutare attraverso il Codacons le dovute azioni risarcitorie da intraprendere nei confronti del medico, in relazione ad interventi che hanno prodotti danni e lesioni fisiche. La magistratura, infatti, ha in corso ulteriori attività investigative al fine di definire eventuali responsabilità del chirurgo in relazione ad alcuni interventi conclusi con danni fisici per i pazienti."