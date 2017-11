Roma: separate al Bambino Gesù due bambine siamesi unite al torace

Difficile operazione riuscita all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, dove sono state separate due gemelle siamesi algerine di 17 mesi.

Le bimbe sono state separate lo scorso 7 ottobre ma la notizia si è diffusa solo in queste ore, dopo la conferma della riuscita dell'operazione.

Si tratta di uno dei pochissimi casi di separazione di siamesi effettuati in Italia.

Nella storia del Bambino Gesù però è il secondo caso di separazione di gemelli siamesi, dopo quello eseguito all'inizio degli anni '80.

Nel corso dell'intervento, durato oltre 10 ore, i 40 medici che si sono alternati in sala operatoria hanno diviso le costole e il fegato delle due bimbe, oltre a ricostruire lo sterno (prima inesistente) e il diaframma. Alle bambine è stato inoltre stato diviso e ricreato il pericardio con sostanze biologicamente compatibili e ricostruiti addome e parete toracica.

La separazione è stata possibile anche per il fatto che, nonostante l'unione del torace, le gemelle avevano due cuori e una rete vascolare speculare e distinta.