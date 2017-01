Ospedale Melegnano: incinta di 9 mesi con dolori, dimessa. Perde bambino 2 ore dopo

Tragedia a Melegnano. Una donna di 33 anni, incinta di 9 mesi, nel pomeriggio del 2 gennaio si è recata all'ospedale Vizzolo Predabissi di Melegnano perché accusava forti dolori addominali. I sanitari le avrebbero fatto una visita ginecologica, rassicurando la donna che era tutto a posto e quindi dimessa "poiché non emergevano indicazioni per proseguire l'osservazione in ospedale" come si legge in una nota stampa del nosocomio.



Dopo un paio d'ore, però, la donna ha continuato a sentirsi male ed tornata di corsa all'ospedale, ed a quel punto i medici hanno predisposto il ricovero. L'amministrazione dell'ospedale spiega che "a seguito del secondo accesso è stato deciso di ricoverare la gestante per iniziale travaglio" ma poco dopo si è reso necessario iniziare una procedura di urgenza per il parto cesareo poiché il feto aveva manifestato criticità cliniche.



Purtroppo, però, per il bimbo, che sarebbe dovuto nascere il 18 gennaio, era ormai troppo tardi: è nato morto, probabilmente soffocato dal cordone ombelicale. La magistratura ha aperto un fascicolo ed attende gli esami autoptici disposti sul feto. La direzione dell'ospedale assicura invece che c'è stata "una tempestività di azione dei sanitari coinvolti nell'accaduto e osservanza delle procedure".