Londra, Alta Corte: piccolo Charlie deve morire, medici possono staccare spina

Il piccolo Charlie Gard nato il 4 agosto scorso ed affetto da sindrome di deperimento mitocondriale deve morire. I medici, contro il volere dei genitori, vogliono staccere la spina e l'Alta Corte di Londra gli ha dato il permesso.

Prima i medici ed ora l'Alta Corte di Londra hanno deciso, contro il volere dei genitori, che il piccolo Charlie Gard nato il 4 agosto scorso ed affetto da sindrome di deperimento mitocondriale deve morire.



I genitori erano riusciti a raccogliere 1,2 milioni di sterline per tentare di sottoporre il figlio ad una cura sperimentale negli Stati Uniti, ma i giudici hanno stabilito che "va permesso a Charlie di morire con dignità" e quindi i medici possono staccare quella spina che lo tiene legato alla vita.



Nessun dubbio invece sul fatto che Charlie voglia continuare a lottare come ha fatto fino ad oggi, perché seppur intubato "può aprire gli occhi e vederci, riesce a muovere la bocca, le mani, può reagire a noi" come hanno raccontato in tv i genitori, scoppiati in lacrime quando hanno capito che lo Stato ha deciso di uccidere il loro bambino perché convinti che "non ci sono ragionevoli margini di speranza". Ma non era questa l'ultima a dover morire?