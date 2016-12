Serena Williams si sposa con il cofondatore di Reddit. Galeotta fu Roma

La regina del tennis Serena Williams, ex numero 1 del mondo con 22 vittorie nei Grandi Slam, 5 Master Cup e 19 tornei 'Premier', annuncia che ha risposto "sì" alla proposta di matrimonio fatta dal milionario Alexis Ohanian, cofondatore di Reddit, il sito aggregatore di social news al 25esimo posto tra i più cliccati al mondo.



E proprio dal suo account ufficiale di Reddit, Serena Williams ha annunciato che si sposerà presto rivelando anche qualche particolare sulla proposta di matrimonio. "Sono tornata a casa. Un po' tardi. - scrive la tennista - Qualcuno aveva preparato un borsa per me. E una carrozza mi aspettava. Destinazione Roma. Per scortarmi dal mio principe azzurro. Indietro dove le nostre stelle si sono incontrate la prima volta. E ora il cerchio si chiude. Allo stesso tavolo dove ci siamo incontrati per caso. Ma per scelta. In ginocchio. Ha detto quattro parole. E io ho detto sì".



Su Facebook invece Alexis Ohanian, confermando che Serena Williams "ha detto sì" posta un disegno per "la futura signora kn0thing", come nickname su Reddit.