Matrimoni: italiani si indebitano sempre di più per matrimoni di lusso

Federconsumatori ha monitorato i costi sui matrimoni.

"Anche quest'anno, con l'arrivo della 'stagione dei matrimoni', l'Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha monitorato i costi relativi a tali eventi. Si tratta di spese che pesano significativamente sul bilancio familiare, tanto che molte coppie sono costrette a chiedere un prestito: secondo le ultime rilevazioni, nel primo trimestre di quest'anno sono stati erogati 96,2 milioni di euro per matrimoni e cerimonie" diffonde in una nota la federazione dei consumatori.



"E' inoltre aumentato rispetto al passato l'importo richiesto: se nel 2013 mediamente la cifra era di 9.000 euro, ora si attesta a oltre 11.800 euro. Un incremento che non sorprende, poiché in un contesto di crisi economica, caratterizzato da una forte disoccupazione e da una continua contrazione del potere di acquisto, tali costi possono risultare proibitivi. Nel 2017 un matrimonio con 100 invitati può costare da 36.610,00 euro a 61.258,00 euro, tra l'1,1% e il 1,5% in più rispetto al 2016. L'importo, naturalmente, può variare a seconda del luogo in cui si svolge la cerimonia e alla tipologia di festeggiamento scelto e del grado di sfarzosità" si osserva infine.