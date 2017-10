Chiara Ferragni: matrimonio con Fedez sarà condiviso in diretta coi follower

Chiara Ferragni, la fashion blogger fidanzata con il rapper Fedez, annuncia che il loro matrimonio sarà trasmesso in diretta e condiviso minuto per minuto con i follower.

Il mio matrimonio con Fedez "sarà condiviso minuto per minuto con i nostri follower" assicura la fashion blogger Chiara Ferragni, in una intervista a Glamour.

D'altronde, la proposta di matrimonio da parte del rapper è arrivata il 7 maggio sul palco dell'Arena di Verona. C'era quindi da immaginarselo che Fedez e Chiara Ferragni non avrebbero optato per una cerimonia intima.

Ancora nessuna certezza sulla data delle nozze, che se i bene informati scommettono che i due si scambieranno le promesse entro il 2018, e nemmeno sulla presunta gravidanza di Chiara Ferragni.