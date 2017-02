Volpiano: trovati con il cerca metalli marijuana e armi, arrestato

Armi e droga nascosti in un terreno a Volpiano.

"I carabinieri della Compagnia di Chivasso hanno arrestato un 65enne di Volpiano per detenzione abusiva di armi e detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti" informa in un comunicato l'Arma.



"I militari, in collaborazione con i colleghi del nucleo cinofili di Volpiano e i militari del 32° genio guastatori di Fossano, dotati di apparecchiatura 'cerca metalli' per ricerche in profondità, hanno trovato in un appezzamento di terreno di sua proprietà, ubicati a Volpiano, 3,716 Kg. di marijuana, una bilancia elettronica di precisione, una balestra senza marca,una carabina con la matricola parzialmente cancellata, un fucile semiautomatico Franchi cal.12, risultato rubato, un fucile sovrapposto cal.12, una carabina marca BSF, un puntatore laser montabile, 9 cartucce a palla cal.12 marca fiocchi semi magnum, 4 confezioni contenenti un numero imprecisato di pallini calibro 4,5 la somma di 24.000 euro, quale provento illecita attività" illustrano in ultimo i Carabinieri.