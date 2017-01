Torino: coltivano marijuana in casa ma odore insospettisce condomini

"Gli affari andavano bene. Purtroppo per loro, però, non avevano fatto i conti con la 'scia' lasciata dai loro stessi affari. Due spacciatori italiani, un 40enne e la convivente 43enne, sono stati arrestati ieri pomeriggio a Torino con l'accusa di coltivazione e spaccio di sostanze stupefacenti" viene fatto sapere in una nota dai Carabinieri.



"I carabinieri della Stazione di Leini sono arrivati a casa loro dopo aver ricevuto numerose segnalazioni dai condomini, insospettiti dal forte odore di marijuana presente nel palazzo. Nell'abitazione dei due, entrambi arrestati e collocati ai domiciliari, i militari hanno trovato 528 grammi di marijuana, 21 grammi di hashish, 134 grammi di semi di canapa indica e tutto il materiale necessario per la coltivazione della cannabis (termometro, concime, fertilizzante)" espone in conclusione la Benemerita.