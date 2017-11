Ruvo di Puglia: scoperto con 4 piante marijuana sul balcone, arrestato

Finoto ai domiciliari un insospettabile 43enne.

"I Carabinieri della Stazione di Ruvo di Puglia hanno arrestato in flagranza di reato per coltivazione di sostanze stupefacenti un insospettabile 43enne - viene riportato in una nota dall'Arma -, incensurato. Da alcuni giorni i Carabinieri della locale Stazione lo tenevano d'occhio e non è sfuggita alla loro attenzione la presenza di alcune piante 'sospette' coltivate dal 43enne sul balcone di casa."



"I Carabinieri hanno così deciso di approfondire la verifica con una perquisizione domiciliare nel corso della quale hanno appurato l'effettiva presenza sul balcone di quattro piante di marijuana in differenti fasi vegetative, mentre nell'appartamento sono stati rinvenuti e sequestrati un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Per il 43enne sono così scattate le manette e, su disposizione dell'autorità giudiziaria è finito agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima" segnala in ultimo la Benemerita.