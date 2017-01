Roma: intercettato un carico di 37 kg di marijuana

"Era destinato alle piazze di spaccio della Capitale il carico di marijuana del peso complessivo di 37 chili, intercettato dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Roma. Arrivato dalla Spagna, l'ingente quantitativo di droga, occultato in 8 colli destinati ad una ditta tessile, risultata poi inesistente, è stato individuato dai Carabinieri all'interno di un magazzino di una ditta di spedizioni, in zona Settecamini" rende noto l'Arma.



"I Carabinieri hanno eseguito un controllo approfondito nei locali e hanno scoperto le buste di marijuana nascoste nei pacchi. Una volta sequestrata la droga che avrebbe invaso le piazza di spaccio della Capitale - riporta infine la Benemerita -, i Carabinieri stanno ora proseguendo gli accertamenti per risalire alle persone coinvolte nel traffico."