Roma: fermato, nel furgone aveva 260 chili di marijuana. Arrestato 20enne

Arrestato un 20enne corriere della droga.

"E' stato intercettato dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro mentre si trovava alla guida di un furgone che trasportava 260 Kg di marijuana" illustra in un comunicato l'Arma.



La Benemerita conclude: "A finire in manette è stato un cittadino albanese di 20 anni, nella Capitale senza fissa dimora, arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel tardo pomeriggio di ieri, dopo aver notato il furgone percorrere ad alta velocità via Boccea, i Carabinieri lo hanno rincorso intimandogli di fermarsi: durante l'ispezione il 20enne ha mostrato subito segni di eccessivo nervosismo, ma quando i militari hanno aperto il portellone posteriore del furgone ne hanno scoperto l'origine. Sistemati sul pianale del veicolo, i Carabinieri hanno trovato 44 colli sigillati con cellophane contenenti il prezioso carico di 260 Kg di droga. Per il corriere sono scattate le manette ai polsi e si sono aperte le porte del carcere di Regina Coeli. Oltre all'ingente carico di stupefacente, i Carabinieri hanno sequestrato anche 500 euro in contanti ritenuti provento dell'attività illecita dell'arrestato."