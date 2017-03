Noci: confezionava marijuana in casolare abbandonato: 23enne arrestato

Trovato deposito della droga in un casolare abbandonato a Noci.

"Nell'ambito dell'intensificazione dei servizi di contrasto ai reati inerenti agli stupefacenti - rivelano in una nota dall'Arma -, i Carabinieri della Stazione di Noci, nei giorni scorsi, dopo un'attenta attività investigativa hanno appreso informazioni relative ad uno strano andirivieni notato nei pressi di un casolare abbandonato ubicato in località Gemma D'Arrigo, a circa sette chilometri dal centro abitato."



I Carabinieri spiegano infine: "E' stato così predisposto uno specifico servizio di appostamento e osservazione che ha portato all'arresto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, di un 23enne nocese. Il giovane incensurato è stato colto in flagranza di reato proprio mentre preparava due dosi da immettere sul mercato. Un'attenta perquisizione ha permesso di rinvenire all'interno di un disimpegno annesso all'immobile, duecentotrenta grammi di infiorescenze di marijuana ed un bilancino di precisione, sottoposti a sequestro."