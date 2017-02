Molfetta: gestivano in casa una piazza di spaccio, arrestati

"Devano in casa oltre mezzo chilo di marijuana e per questo sono finiti nei guai. È la scoperta fatta l'altra sera a Molfetta dai Carabinieri della locale Compagnia, che hanno arrestato tre giovani del luogo, poco più che venticinquenni, già noti alle forze dell'ordine, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti" viene rivelato in una nota dell'Arma.



"I militari, insospettiti da uno strano viavai di persone, provenienti dall' appartamento di uno di essi, hanno deciso di effettuare una perquisizione e i sospetti si sono tramutati in prove concrete. All'interno dell'abitazione sono stati trovati i tre giovani intenti a confezionare centinaia di dosi di marijuana, per un peso di circa 300 grammi, già pronta per essere immessa nel mercato locale. All'interno di un armadio veniva rinvenuta una busta di plastica, di grosse dimensione, con all'interno marijuana sfusa per un peso complessivo di ulteriori 300 grammi. Sul tavolo, immancabile, un bilancino elettronico di precisione e numerose bustine, ancora da riempire con la sostanza illegale, il tutto sequestrato insieme alla droga. Inevitabile, a questo punto, l'arresto per i tre giovani che, su disposizione della Procura della Repubblica di Trani, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari" illustrano in ultimo i Carabinieri.