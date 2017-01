Messina: 4 kg marijuana in busta della spesa, arrestato 71enne pensionato

"Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Messina Centro hanno tratto in arresto in flagranza del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti un 71enne. Fermato durante un normale servizio di controllo del territorio - viene esposto in un comunicato dall'Arma -, il pensionato di Roccalumera si è mostrato particolarmente ansioso di congedarsi dai militari che, insospettiti, hanno approfondito il controllo."



"L'anziano, prima ancora che venisse aperto il bagagliaio dell'autovettura su cui viaggiava, ha confessato di trasportare dello stupefacente. All'interno di una busta del supermercato, nascosta nel vano devoluto ad alloggiare la ruota di scorta, gli uomini dell'Arma hanno trovato 8 involucri ben incelofanati, da mezzo chilogrammo ciascuno di marijuana, per un peso complessivo di 4 chilogrammi. Per il 71enne, che non ha fornito spiegazioni relative alla droga in suo possesso, sono stati disposti gli arresti domiciliari, dove rimarrà a disposizione dell'autorità giudiziaria" comunicano infine dalla Benemerita.