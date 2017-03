Giarre: blitz a scuola, fermato 16enne con 37 dosi marijuana nelle mutande

Blitz antidroga dei Carabinieri in una scuola di Giarre.

"Blitz dei Carabinieri della Stazione di Giarre all'Istituto Tecnico Industriale Statale 'Enrico Fermi' di Via Maccarrone. Ieri mattina i militari - rende noto l'Arma -, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Cinofili di Nicolosi, allo scopo di arginare l'ormai preoccupante fenomeno dell'uso di droghe all'interno degli istituti scolastici, hanno avuto accesso, alla presenza del dirigente scolastico, nelle varie aule laddove, in una di queste, il cane antidroga 'Ivan' ha fiutato addosso ad uno degli studenti della droga."



"Allontanato dall'aula per essere perquisito il 16enne, di origini polacche, ma residente con la famiglia da molti anni a Mascali, è stato trovato in possesso di ben 37 dosi di marijuana nascoste tra le mutande nonché di un'altra dose nascosta nello zaino. Nell'ispezionare i rimanenti locali dell'istituto i carabinieri, guidati dal cane, hanno rinvenuto nei servizi igienici utilizzati dagli studenti altre 12 dosi di marijuana" precisa in conclusione la Benemerita.