Capri Leone: scoperta piantagione di marijuana, 2 arresti

Arrestati mentre irrigano piantagione di cannabis indica.

"A Rocca di Capri Leone, i Carabinieri della locale Stazione, in collaborazione con personale del Nucleo Operativo della Compagnia di S.Agata di Militello, hanno arrestato, in flagranza di reato, due persone gravate da pregiudizi penali, per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanza stupefacente" viene reso noto dell'Arma.

"I Carabinieri a conclusione di prolungati ed insistenti servizi di osservazione - si prosegue quindi dalla Benemerita -, pedinamento e controllo localizzavano in una zona rurale, ben occultata dalla fitta vegetazione, una vasta piantagione di cannabis indica composta da circa 80 piante in avanzato stato vegetativo, molte delle quali alte circa due metri e mezzo."



"L'articolata attività investigativa protrattasi per diversi giorni consentiva di individuare i responsabili, di 28 e 39 anni, residenti nel comune di Tortorici, che nella serata del 5 agosto venivano sorpresi ad irrigare la piantagione. Già da tempo i militari dell'Arma avevano rilevato anomali movimenti di soggetti che improvvisamente si dileguavano nel nulla inerpicandosi nella campagne circostanti la località Cammà del Comune di Capri Leone. L'impegno e la caparbietà dei Carabinieri veniva ripagato dall'esito della scoperta della piantagione. Sui luoghi i due giovani avevano installato un sistema di irrigazione ben accurato composto dal un reticolo di tubi che permetteva di dare la giusta dose di acqua alle piante nutrite anche con concimi per aumentare la resa nella crescita. La droga ricavata, immessa sul mercato, avrebbe fruttato diverse decine di migliaia di euro di guadagno. Le piante di marijuana venivano estirpate e sottoposte a sequestro, mentre i due, tratti in arresto, su disposizione della Procura della Repubblica venivano posti in regime di arresti domiciliari presso le rispettive abitazione di residenza" espongono infine i militi.