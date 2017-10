Bonito: 25enne coltiva marijuana invece di ortaggi, denunciato

Scoperto a Bonito un coltivatore diretto di marijuana.

"Continua l'azione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, finalizzata a contrastare l'ormai dilagante fenomeno di coltivazione di marijuana in terra irpina. Questa volta l'opera ha consentito di interrompere l'attività di coltivazione di stupefacenti organizzata in un terreno privato da un 25enne del luogo che è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria" scrive in un comunicato l'Arma.



"Nello specifico, a Bonito, i Carabinieri della Stazione di Mirabella Eclano, a conclusione di mirati servizi, rinvenivano e sequestravano 25 piante di cannabis, aventi un'altezza media di circa 1,5 metri e recanti infiorescenze. Tale coltivazione veniva effettuata all'interno di un terreno agricolo: l'indagine svolta dai militari operanti accertava che il giovane, già noto alle Forze dell'Ordine, aveva la disponibilità del fondo" prosegue la Benemerita.



"Alla luce delle evidenze raccolte, per il predetto scattava dunque la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento in quanto ritenuto responsabile di detenzione e coltivazione di sostanze stupefacenti" proseguono i militi.



"L'opera di prevenzione e repressione delle attività illecite legate al fenomeno dell'uso e spaccio di sostanze stupefacenti disposta dal Comando Provinciale Carabinieri di Avellino - si conclude -, ha dunque dato nuovi risultati. Il positivo esito di tali operazioni di servizio è anche frutto della profonda conoscenza del territorio dei militari dell'Arma."