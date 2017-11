Barletta: scoperti 2,5 Kg di marijuana in box auto

Arrestato un pregiudicato per spaccio di marijuana.

"Nel pomeriggio di ieri personale della Compagnia di Barletta, coadiuvato da un'unità cinofila antidroga, a conclusione di un'attività investigativa, ha scoperto un box auto, adibito a deposito e lavorazione di sostanza stupefacente del tipo marijuana" viene spiegato in una nota dai Carabinieri.



La Benemerita precisa: "I militari, dopo aver rintracciato il proprietario del locale, un 43enne pregiudicato, hanno aperto la serranda con ausilio dei vigili del fuoco poiché il predetto, nel vano tentativo di eludere il controllo, asseriva di aver smarrito le chiavi d'accesso."



"La conseguente perquisizione all'interno del locale, con il supporto dell'unità cinofila antidroga del Nucleo CC di Modugno (Bari), permetteva di rinvenire 2,5 kg di marijuana confezionata in 23 sacchetti trasparenti occultata dietro alcuni suppellettili, pronta per essere immessa sul mercato. Veniva anche rinvenuto e sequestrato materiale per il confezionamento, due bilancini digitali, coltelli, forbici, e numerose buste. L'uomo è stato così arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e su disposizione della competente autorità giudiziaria, è stato associato presso la Casa Circondariale di Trani. La droga sequestrata, immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare quasi 20.000 euro" segnala in conclusione l'Arma.