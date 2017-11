Barletta: agricoltore coltiva 3mila piante di marijuana, arrestato

Arrestato un 36enne di Barletta.

"I Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Barletta, nel corso di uno specifico servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un 36enne barlettano, agricoltore, in flagranza del reato di coltivazione di sostanze stupefacenti" si riporta in una nota dall'Arma.



I Carabinieri specificano inoltre: "Il 36enne era il conduttore di un fondo rurale adibito a coltivazione di una piantagione di marijuana con annesso un vero e proprio opificio per la lavorazione ed essicazione delle piante."



Dalla Benemerita diffondono infine: "Il sito si è così rivelato un vero e proprio centro di produzione della droga. I Carabinieri hanno rinvenuto, in cinque differenti serre, 3mila piante, oltre a 4mila steli in essiccazione, ulteriori 65,5 kg di sostanza in essiccazione, 55 kg di vegetale in infiorescenza in attesa di essere essiccato e 64,79 kg di sostanza stupefacente già confezionata e pronta per la vendita. La sostanza stupefacente e il materiale rinvenuto per la coltivazione sono stati sequestrati su disposizione dell'Autorità Giudiziaria. L'arrestato, è stato associato presso la Casa Circondariale di Trani in attesa di essere ascoltato dal pm inquirente della Procura di Trani."