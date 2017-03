Acilia: poche piante in balcone ma molti concimi, scoperta serra cannabis in casa

Fermata una 33enne incensurata scoperta a coltivare marijuana.

"Non era passata inosservata ai Carabinieri della Stazione di Roma Acilia una 33enne incensurata - fa sapere in un comunicato l'Arma -, la quale nonostante poche piante sul terrazzo di casa era stata vista di frequente con numerosi prodotti per la botanica. I militari hanno deciso di tenerla d'occhio e vederci chiaro. Durante il fine settimana, hanno posto sotto controllo la sua abitazione e i suoi movimenti, e nella serata di ieri, hanno quindi teso la rete: hanno atteso l'arrivo della donna, bloccandola quando era ancora in strada; l'immediata e successiva perquisizione della sua abitazione ha permesso di rinvenire circa 700 grammi di marijuana e ulteriori 90 grammi di hashish, nonché tutto il necessario per la pesatura e il confezionamento."



"I Carabinieri, inoltre, hanno trovato all'interno dell'abitazione un'intera stanza adibita a serra, con tanto di aeratori con sistema di filtraggio, vasi e lampade, tutto predisposto per la coltivazione indoor di piante di marijuana. Dalle analisi sulla sostanza sequestrata è risultato che si trattava, se introdotte nell'illecito mercato, di circa 6.000 dosi, per un valore che si aggira intorno ai 60.000 euro. Dopo una notte ai domiciliari la donna è stata accompagnata presso le aule del Tribunale di Roma all'esito della convalida è stata sottoposta all'obbligo di firma" viene spiegato in ultimo dalla Benemerita.