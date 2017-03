Cambiamenti climatici: fra 100 anni mari più alti fino a 1 metro

Uno studio dell'Enea spiega che secondo le più recenti proiezioni l'innalzamento dei mari può raggiungere il metro. In Italia sono 33 le aree a rischio.

"In mille anni il Mediterraneo è aumentato da un minimo di 6 a un massimo di 33 cm, un livello inferiore del 65 per cento rispetto alle più recenti proiezioni dell'IPCC, secondo le quali l'innalzamento del mare a livello mondiale è stimato tra i 60 e i 95 cm entro il 2100" spiega in una nota Fabrizio Antonioli del Laboratorio Modellistica Climatica e Impatti dell'Enea.



Lo studio, pubblicato dalla rivista scientifica 'Quaternary International' dell'editore Elsevier, suggerisce che questa accelerazione dell'innalzamento dei mari è "dovuta principalmente al cambiamento climatico causato dall'aumento della concentrazione di Co2 in atmosfera, che negli ultimi quattro anni ha superato in modo stabile il valore di 400 ppm, un livello mai toccato sulla Terra negli ultimi 23 milioni di anni", precisa il ricercatore.



"Il team di ricerca - viene spiegato - ha preso in esame 13 siti archeologici sulle coste di Italia, Spagna, Francia, Grecia e Israele, in luoghi dove venivano estratte le mole olearie, cioè le grosse pietre utilizzate per la macinazione delle olive. L'aumento più elevato è stato riscontrato in Grecia a Nea Peramos sul golfo Saronico vicino ad Atene, mentre il valore più basso è stato misurato nell'isola spagnola di Maiorca".



"In Italia l'indagine si è concentrata in tre aree del sud - Scario (Salerno), Torre Santa Sabina, vicino Otranto (Lecce) e Punta Penne (Brindisi) - dove il livello del mare si è innalzato di circa 15 cm negli ultimi mille anni", si specifica.



Antonioli avverte che in Italia "sono 33 le aree a rischio a causa dell'aumento del livello del mare. Le aree più estese si trovano sulla costa settentrionale del mare Adriatico tra Trieste e Ravenna, altre aree particolarmente vulnerabili sono le pianure costiere della Versilia, di Fiumicino, le Piane Pontina e di Fondi, del Sele e del Volturno, l'area costiera di Catania e quelle di Cagliari e Oristano. Il massimo aumento del livello delle acque è atteso nel Nord Adriatico dove la somma del mare che sale e della costa che scende raggiungerà valori compresi tra 90 e 140 centimetri".