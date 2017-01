A Padova la Marathon 2017 è anche Shopping: arriva il Black Friday di primavera

"New York, Boston, Roma, Londra, Parigi, Venezia, Chicago, Berlino e Padova... Cos'hanno in comune di speciale? Ma la maratona, ovvio! E mai come quest'anno l'occasione è ghiotta per trasformare la 'Padova Marathon', diventata finalmente maggiorenne, in un super evento straordinario per la città, da vivere e promuovere per lanciare definitivamente Padova nell'empireo delle grandi capitali della maratona" sottolinea in una nota Confcommercio.



"Tutta la città si sta preparando febbrilmente ad accogliere il popolo internazionale delle migliaia di runner e il loro seguito di parenti ed amici - espone dunque l'ente di categoria -, che nel week end tra il 21 e il 23 aprile la invaderanno per aspettare la serie di eventi e la competizione finale."



«Grazie a un nuovo look, a gemellaggi importanti e a partership di notevole spessore, la Padova Marathon sarà una vetrina incredibile per la città - afferma Patrizio Bertin, presidente Ascom Padova - che potrà catalizzare e stimolare preziose sinergie tra sistema di accoglienza, offerta turistica e artistica, enogastronomia e l'intero sistema del commercio locale, trasformandosi in una vera e propria maratona dello shopping, dell'arte, della musica e di molto altro, per la promozione di Padova e del suo territorio».



«Ascom Padova intende promozionare tra l'altro - continua Bertin - la Shopping Marathon, un intero weekend di lanci ed offerte che potrebbe trasformarsi nella versione primaverile del Black Friday».



"Tutto un sistema di opportunità offerte alla pacifica invasione del popolo dei runners e del loro seguito - si illustra infine -, che sarà possibile realizzare registrandosi nel portale dell'Ascom al link www.ascompd.com e compilando il form. Gli operatori aderenti saranno identificati con un logo da apporre in vetrina, e sarà prevista visibilità on-line dei negozi aderenti e degli sconti praticati."