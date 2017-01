UE chiede a Italia manovra correttiva da 3,4 miliardi

Anche se il governo Renzi ha sempre negato che l'Italia sarebbe ricorsa ad una manovra correttiva, proprio in queste ore sono in corso "contatti con la Commissione europea per valutare i passi opportuni per evitare l'apertura di una procedura di infrazione e al tempo stesso scongiurare il rischio che interventi restrittivi sul bilancio compromettano la crescita riavviata nell'economia nazionale a partire dal 2014 ma ancora debole" come ammettono fonti del Ministero dell'Economia, dopo che indiscrezioni stampa avevano rivelato che Bruxelles chiedeva al nostro Paese un aggiustamento di bilancio



La Commissione europea avrebbe chiesto all'Italia una manovra correttiva sul deficit strutturale di 0,2 punti percentuali di PIL, pari a 3,4 miliardi di euro, e un impegno pubblico entro il primo febbraio. La manovra correttiva sarebbe necessaria per l'alto deficit previsto nella legge di bilancio 2017, che causa ricadute negative sul debito.