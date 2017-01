Manovra correttiva azzererebbe i timidi segnali di ripresa, dice Confcommercio

La Confcommercio è fiduciosa nel fatto che il governo eviterà la richiesta UE di una manovra correttiva aggiuntiva. A margine dei colloqui avuti a Bruxelles, il presidente dell'associazione delle imprese Carlo Sangalli spiega infatti: «Se la scelta è tra austerity e crescita non c'è dubbio che il governo farà di tutto per evitare una manovra correttiva che famiglie e imprese, dopo una crisi così lunga, non sarebbero in grado di sopportare e che azzererebbe i timidi segnali di ripresa della nostra economia»,



«Di fronte a un'opinione pubblica fortemente disorientata, economia e politica in Europa devono tornare a camminare assieme perché, - prosegue in una nota - quando divergono troppo a lungo e troppo profondamente, il diffuso disagio sociale può portare a scelte dalle conseguenze imprevedibili: solo così ci sarà un ruolo e un futuro per il Vecchio Continente dentro il nuovo scenario internazionale».



«cCè bisogno di più dialogo, più collaborazione, più coesione nella politica europea. - conclude Sangalli - C'è bisogno, in poche parole, di un nuovo consenso attorno a nuove azioni per la crescita economica e per l'inclusione sociale. I cittadini europei chiedono, infatti, risposte a esigenze non dissimili da quelle delle imprese».