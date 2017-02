Manovra correttiva, UE: 3,4 miliardi entro aprile o procedura di infrazione

La Commissione europea ha lanciato un ultimatum all'Italia. Il governo Gentiloni dovrà presentare la manovra correttiva da 3,4 miliardi entro aprile 2017 (in occasione del Def) oppure verà aperta la procedura di infrazione per deficit eccessivo.

L'Italia avrà tempo fino ad aprile per presentare la manovra correttiva da 3,4 miliardi pari allo 0,2% del PIL (quella che Matteo Renzi aveva categoricamente escluso alla presentazione del Def 2017) altrimenti scatterà la procedura d'infrazione. E' l'ultimatum lanciato dalla Commissione europea al governo Gentiloni.



Se l'Italia sforerà i tempi, il Collegio dei commissari è infatti intenzionato ad aprire la procedura di infrazione per deficit eccessivo nella prima riunione di maggio.



L'UE accoglie quindi in parte la richiesta del ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan che aveva annunciato una correzione dei conti nel prossimo Documento di economia e finanza (da presentare alle Camere entro il 10 aprile). Una ulteriore proroga chiesta dal governo italiano (anche a causa dell'instabilità politica del PD) per il Collegio dei commissari potrebbe invece essere controproducente in altri Paesi vista la "conclamata" violazione al patto di stabilità e crescita, che governa il coordinamento delle politiche fiscali dei paesi dell'UE.



In caso venga avviata la procedura di infrazione per deficit eccessivo (l'Italia ha subito una PDE nel 2005, chiusa senza sanzioni nel 2008), verrà applicata dall'UE una sanzione che "assume la forma di un deposito infruttifero, da convertire in ammenda dopo due anni di persistenza del deficit eccessivo. - riassume Wikipedia - L'ammontare della sanzione presenta una componente fissa pari allo 0,2% del PIL ed una variabile pari ad 1/10 dello scostamento del disavanzo pubblico dalla soglia del 3%. È comunque previsto un tetto massimo all'entità complessiva della sanzione, pari allo 0,5% del PIL".