Manovra correttiva, Padoan: vedremo se necessarie misure ulteriori

"Vediamo se sarà il caso di prendere misure ulteriori per rispettare gli obiettivi. Ma la via maestra per abbattere il debito è la crescita, e la crescita è la priorità del governo", ha dichiarato il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan al Tg3, riferendosi alla richiesta giunta da Bruxelles di una manovra correttiva sui conti pubblici italiani.



L'intervento richiesto è di 3,4 miliardi pari a circa lo 0,2% del PIL, senza la quale l'Europa si dice pronta ad aprire una procedura per deficit eccessivo a carico di Roma.



Il Tesoro ha assicurato che le trattative sono già in corso mentre mercoledì 18 gennaio il premier Paolo Gentiloni sarà a Berlino per un bilaterale con la cancelliera Angela Merkel e il forum economico Italia-Germania, dove interverrà anche il ministro dello Sviluppo, Carlo Calenda.