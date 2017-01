Manovra correttiva: Padoan riveli lo stato di salute dei conti pubblici, chiede Fi

Il gruppo Forza Italia della Camera dei deputati ha presentato, a firma Renato Brunetta e Alberto Giorgetti, un question time al ministro dell'Economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan, in merito al rischio di manovra correttiva per mettere in ordine i conti pubblici italiani, dal valore di 3,4 miliardi di euro pari allo 0,2 per cento del PIL, e per evitare una procedura di infrazione sul deficit.



"Questa cattiva notizia arriva in un momento particolarmente difficile per la nostra economia. - viene spiegato dai due parlamentari azzurri - Basti pensare alla crisi del sistema bancario, con l'approvazione del decreto-legge dello scorso dicembre per salvare gli istituti a rischio fallimento, e a quanto ci dice in questi giorni il Fondo monetario internazionale: il FMI lima le stime di crescita per l'Italia per il 2017 e il 2018; il PIL crescerà quest'anno dello 0,7%, 0,2 punti percentuali in meno rispetto alle stime di ottobre Nel 2018 la crescita sarà dello 0,8%, 0,3 punti percentuali in meno rispetto alle precedenti stime".



"Al di là delle trattative in sede europea che sembrano già essere avviate, il ministro Padoan ha il dovere di fare luce sulla vicenda, chiarendo innanzitutto i contenuti della lettera, se è vero che l'Italia rischia la procedura di infrazione, e, in tal caso, specificando gli intendimenti del governo a tal proposito" viene quindi chiesto.



"Il ministro dell'Economia deve inoltre chiarire una volta per tutte lo stato dei conti pubblici, specificando se si rende necessaria una manovra correttiva, e, più in generale, quali iniziative intende adottare per coprire il deficit strutturale di circa 3,4 miliardi di euro, e quali risorse intende utilizzare per coprire l'eventuale manovra", concludono Brunetta e Giorgetti.