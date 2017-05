Manovra: addio monete da 1 e 2 centesimi da 2018. Sarà boom inflazione?

Un emendamento alla manovra prevede l'abolizione delle monete da 1 e 2 centesimi a partire dal 1 gennaio 2018. Il rischio, però, è una impennata dell'inflazione.

Monetine da 1 e 2 centesimi addio. E' quanto viene proposto in un emendamento alla manovra correttiva, a firma dell'esponente PD Sergio Boccadutri.

Secondo tale provvedimento, presentato in Commissione Bilancio della Camera, dal 1 gennaio 2018 in Italia non dovranno più circolare le monete da 1 e 2 cent. Nell'emendamento viene sottolineato che "la quantità di monete che ciascuno Stato può coniare è approvata dalla Banca centrale europea" ma che "spetta poi a ciascuno Stato provvedere al conio delle stesse". Eliminando il conio delle monete da 1 e 2 centesimi, lo Stato risparmierebbe quindi "almeno 20 milioni di euro ogni anno", si legge nel testo dell'emendamento.



Secondo Boccadutri, che già in passato aveva tentato di cancellare le monetine, per fare un centesimo si spendono infatti 4,5 centesimi di euro mentre per fare la monetina da due centesimi se ne spendo 5,2. Anche altri Paesi europei come Finlandia e Paesi Bassi "hanno bloccato il conio delle suddette monete". Il problema però è che in Italia, senza un'adeguata sorveglianza sui prezzi, si rischia una impennata dell'inflazione, ma non generata dall'aumento dei consumi che anzi rischierebbero una ennesima contrazione.