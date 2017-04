Manovra: Premi produttività attaccano contrattazione secondo livello, dice Flai

La Flai Cgil contro la manovra del governo.

«La manovra correttiva del governo (decreto legge 50/2017), nella misura relativa ai Premi di produttività, danneggia i lavoratori, attacca la contrattazione di secondo livello e mette in discussione uno dei pilastri che lo stesso governo aveva costruito per aumentare la produttività», dichiara in una nota Mauro Macchiesi, segretario della Flai Cgil.



«In realtà, - spiega - decidendo di decontribuire la parte dei Premi di Produzione legati al coinvolgimento paritetico nell'organizzazione del lavoro, in un settore come quello dell'Industria e Cooperazione alimentare, mette in discussione una consolidata contrattazione di secondo livello che coinvolge circa 34.000 lavoratori e tutte le grandi Aziende nazionali e multinazionali del settore».



«Ancora una volta - precisa quindi Macchiesi - a pagare sono i lavoratori, che, a fronte di un beneficio fiscale di circa il 15%, subiscono una penalizzazione previdenziale del 30%, mentre le aziende ne avrebbero un beneficio solo apparente perché evidentemente viene meno lo spirito della legge di creare un interesse congiunto. Se i Premi di Produzione dovessero rimanere per lungo tempo privi della contribuzione, i lavoratori avrebbero una penalizzazione sull'assegno pensionistico di 40/60 euro mensili a seconda della condizione di ogni singolo dipendente. Dal Governo uno strano modo di sostenere la tanto decantata contrattazione di secondo livello e di recuperare la produttività, che in Italia è tra le più basse d'Europa. Ci auguriamo che il Parlamento modifichi questa decisione assunta dal Governo, una decisione affatto vantaggiosa per i lavoratori e dannosa per il sistema industriale del Paese».