Cyberspionaggio: Procura chiede giudizio immediato per i fratelli Occhionero

La Procura di Roma ha chiesto il giudizio immediato per i fratelli Occhionero, accusato di cyberspionaggio contro le istituzioni della Repubblica.

La Procura di Roma ha chiesto il giudizio immediato per i fratelli Giulio e Francesca Maria Occhionero, arrestati il 9 gennaio scorso con l'accusa di aver avviato un'attività di cyberspionaggio attraverso la diffusione del malware EyePyramid, che avrebbe infettato anche i computer di Matteo Renzi, Mario Draghi e Mario Monti oltre alle caselle di posta elettronica di istituzioni, pubbliche amministrazioni, studi professionali ed imprenditori.



Il pm Eugenio Albamonte è convinto del fatto di aver raccolto elementi sufficienti per chiedere il giudizio immediato, che consente cioè di saltare le udienze preliminari e portare il processo direttamente in aula.



I reati contestati ai fratelli Occhionero sono quelli di procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, accesso abusivo a sistema informatico aggravato ed intercettazione illecita di comunicazioni informatiche e telematiche.