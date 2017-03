Livorno: maltrattano giovane disabile, arrestati 2 badanti a domicilio

Arrestati due operatori socio - sanitari per maltrattamenti ai danni di un paziente.

"Avrebbero dovuto fare compagnia, prendersi cura o, almeno, semplicemente vigilare sul loro assistito, un giovane livornese, 23enne, affetto da una malattia totalmente invalidante: ma ciò che hanno documentato le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Livorno, coordinati dalla Procura della Repubblica di Livorno, è tutta un'altra storia" diffonde in una nota l'Arma.



Dai Carabinieri viene evidenziato in conclusione: "Una storia fatta di calci, schiaffi e strattonamenti in danno del giovane, come pure di assoluta noncuranza ed indifferenza durante le poche ore in cui i familiari lo affidavano a due operatori socio - sanitari del luogo, un uomo (28enne) ed una donna (58enne). Entrambi, arrestati in flagranza e condotti agli arresti domiciliari, dovranno ora difendersi dall'accusa di maltrattamenti ed abbandono di incapace."