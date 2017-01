Pioltello: maltratta da 2 anni moglie davanti ai figli, 43enne in arresto

"I Carabinieri della Tenenza di Pioltello (Milano) hanno tratto in arresto un 43enne peruviano, già noto alla Giustizia, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia. - viene riferito in una nota - Gli operanti sono intervenuti in un'abitazione del centro cittadino, su richiesta di alcuni condomini allarmati dalle urla provenienti dal terzo piano. Nell'appartamento, i militari hanno trovato una 42enne peruviana che, in lacrime e con evidenti tumefazioni al viso, ha raccontato di essere stata aggredita a pugni dal compagno, incurante della presenza in casa dei figli di 3 e 2 anni, al culmine di una discussione sorta per problemi di coppia".



"Dalle confidenze della vittima è emerso che le discussioni e i comportamenti violenti andavano avanti da circa 2 anni, durante i quali non aveva mai richiesto l'aiuto delle forze dell'ordine. - si precisa - La donna, che è ricorsa alle cure presso il pronto soccorso di Cernusco sul Naviglio, ha finalmente trovato il coraggio di denunciare quanto patito, grazie al rapporto di fiducia instaurato con i Carabinieri".