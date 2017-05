Milano: tenta di sfondare porta camera da letto con coltello, salva la moglie

Arrestyato un 59enne cingalese per maltrattamenti in famiglia.

"I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Milano hanno tratto in arresto un cingalese 59enne, già noto alla Giustizia, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia e resistenza a Pubblico Ufficiale. I militari sono intervenuti in un appartamento di via Rogoredo a seguito della segnalazione di una violenta lite in corso" viene spiegato in una nota dall'Arma.



La Benemerita segnala inoltre: "Giunti sul posto, gli operanti hanno fatto ingresso nell'abitazione, grazie alle chiavi che la vittima aveva lanciato dalla finestra ad un vicino. All'interno, l'uomo, alticcio, si è scagliato contro i Carabinieri, con un grosso coltello da cucina in mano, venendo subito bloccato. Dopo aver messo in sicurezza l'aggressore, i militari hanno raggiunto la camera da letto, la cui porta era stata ripetutamente colpita con lo stesso coltello da cucina nel tentativo di sfondarla."



I militi diffondono quindi: "Nella stanza i Carabinieri hanno trovato e soccorso la donna, una 50enne dello Sri Lanka, in forte stato di agitazione, la quale, dopo essere stata tranquillizzata e rassicurata dagli operanti, ha denunciato il marito, accusandolo di pregresse, analoghe condotte violente."



"Dopo la direttissima, l'arrestato è stato condotto a San Vittore. Con l'arresto odierno sale a 117 il numero dei violenti deferiti all'Autorità Giudiziaria dall'inizio dell'anno per i reati di maltrattamenti in famiglia e stalking, dei quali ben 81 finiti in manette" comunicano infine i Carabinieri.