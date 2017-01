Mafia: appello associazioni per approvazione rapida leggi su prevenzione e contrasto

"Approvare le misure riguardanti gli amministratori locali minacciati e intimiditi, le modifiche alla normativa in materia di beni e aziende confiscate alle mafie, la riforma della prescrizione dei processi, le misure di contrasto alla criminalità nel settore del gioco d'azzardo e quelle a favore dei testimoni di giustizia, e riconoscere ufficialmente il 21 marzo come Giornata nazionale della memoria in ricordo delle vittime innocenti delle mafie" chiede Legambiente, assieme alle associazioni Avviso Pubblico, Libera e a tutti i sindacati (Cgil, Cisl e Uil), in un appello inviato ai capigruppo di Camera e Senato delle varie forze politiche, ai Presidenti del Senato e della Camera, al Presidente della Repubblica e ai presidenti delle Commissioni Antimafia, Giustizia e Affari costituzionali



"Si tratta di progetti di legge per molti dei quali l'iter è già in uno stato avanzato di discussione e in attesa di approvazione. - si sottolinea - Con l'approssimarsi della fine della legislatura, approvare questi provvedimenti sarebbe un modo concreto per rafforzare la prevenzione e il contrasto alle mafie e alla corruzione nonché una via per accrescere la credibilità delle istituzioni verso i cittadini. Si eviterebbe di disperdere inoltre l'importante lavoro svolto durante questa legislatura dalle Camere e dal Senato, proprio mentre assistiamo ad un'aumentata e pericolosa pervasività e presenza dei mafiosi e dei corrotti nella vita politica ed economica del Paese, con danni ingenti per la democrazia e lo sviluppo dell'Italia"



Si precisa quindi che "Avviso Pubblico, Libera, Legambiente e i sindacati si rendono disponibili ad ogni forma di collaborazione possibile con altre associazioni e realtà, lasciando aperta la possibilità di sostenere e sottoscrivere l'Appello a tutti coloro che hanno a cuore il raggiungimento di questi obiettivi".



«Un impianto normativo più efficace e robusto può contribuire a prevenire oltre che a reprimere i fenomeni criminali, come dimostrato dalla nuova norma sugli ecoreati, che in brevissimo tempo ha determinato una flessione nel numero degli illeciti nel settore delle ecomafie - dichiara in una nota Rossella Muroni, presidente nazionale di Legambiente - Solo con leggi più adeguate e pertinenti lo Stato può dimostrare la sua presenza e garantire il suo appoggio alle comunità, agli amministratori e ai cittadini onesti, minacciati e vessati dalla criminalità organizzata. Per questo chiediamo a Governo e Parlamentodi approvare nel più breve tempo possibile le leggi per rafforzare la prevenzione e il contrasto alla mafia e alla corruzione».