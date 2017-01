Galletti faccia i nomi degli esperti a favore della caccia ai lupi, chiede LAV

Nonostante gli appelli delle associazioni animaliste e non solo, ieri la riunione tecnica della Conferenza Stato-Regioni ha approvato il nuovo "Piano di Gestione del Lupo" che, dopo 46 anni di protezione, consente la caccia ai lupi in deroga alle norme di tutela. Il testo ora passa, per il voto finale del prossimo 2 febbraio, al governo e ai presidenti delle Regioni.



La LAV chiede quindi a tutti i presidenti delle Regioni di schierarsi come ha fatto il Lazio, e di fare propria la dichiarazione "Viva il lupo" diffusa ieri via Twitter dal Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, votando contro l'uccisione dei lupi.



"Il Ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti, infatti, afferma con soddisfazione la sua intenzione di procedere con il Piano che prevede la possibilità di cacciare i lupi considerati 'in esubero' che eufemisticamente definisce 'rimozione di qualche esemplare', precisando di voler seguire le ragioni della scienza e non le questioni 'di pancia', e di aver prodotto un Piano frutto del coinvolgimento di 70 esperti" riporta in una nota Massimo Vitturi, responsabile LAV Area Animali selvatici.



Vitturi però sottolinea che certamente non tutti questi "esperti" sono stati favorevoli all'uccisione dei lupi, evidenziando che comunque "non risulta abbiano sottoscritto il Piano ma che siano stati esclusivamente consultati". La LAV chiede quindi a Galletti "di far conoscere ai cittadini i nomi di coloro che si sono espressi a favore degli abbattimenti".