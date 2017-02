Caccia al lupo, per fortuna ancora no: Regioni chiedono sospensione Piano

La protesta contro la riapertura della caccia al lupo sembra essere servita. Nella giornata di oggi le Regioni chiederanno infatti la sospensione dell'approvazione del Piano che consentiva, dopo 46 anni di protezione, l'abbattimento dei lupi. Il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, spiega che si va infatti verso un rinvio "studiare possibili alternative".



"Ci sarà così il tempo per approfondire meglio dal momento che ci sono alcune misure che rischiano di non essere convincenti" ha spiegato infatti il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini.



Il ministro dell'Ambiente, Gian Luca Galletti, non può quindi far altro che sottostare alla volontà delle Regioni, spiegando a 24 Mattino su Radio 24: "Se le Regioni si sfilano e non approvano questo piano, non la approvino. La gestione del lupo tocca a loro, io sto dando solo l'inquadramento legislativo".



Galletti, che istituzionalmente dovrebbe salvaguardare la biodiversità del territorio, sembra invece molto più preoccupato per le attività economiche di agricoltori e allevatori, i quali si lamentano di dover chiudere le aziende "a causa della pressione del lupo".



Eppure, un recente report ha rivelato che la maggioranza degli allevatori non mette in atto tutte quelle tecniche di prevenzione dei danni, come impone la Direttiva UE Habitat.



Il ministro dell'Ambiente continua quindi a sostenere che chi è contro la caccia al lupo ragiona "con la demagogia e l'ideologia, non con la scienza ed i fatti". O forse, molto più probabilmente, con il cuore.