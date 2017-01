Caccia al lupo ma allevamenti non sorvegliati: mail bombing contro Galletti e Coldiretti

Dopo la ferma denuncia della LAV (Lega anti vivisezione), anche l'Enpa (Ente nazionale protezione animali) si mobilita per evitare che il 2 febbraio venga approvato in maniera definitiva il Piano di Gestione del Lupo, vale a dire la riapertura della caccia ai lupi dopo ben 46 anni di protezione.



Il primo via libera alla caccia ai lupi è stato dato il 24 gennaio scorso nel corso della conferenza Stato Regioni, mentre il 2 febbraio il governo è chiamato ad approvare quello che "paradossalmente viene chiamato piano di conservazione del lupo e che autorizza invece con una deroga gli spari contro il più grande predatore italiano, il quale - è bene ricordarlo - svolge una importantissima funzione di bioregolazione tre le specie presenti sul nostro territorio. Soprattutto tra quei cinghiali che ogni giorno si trovano al centro di allarmi più o meno pretestuosi", sottolinea l'Enpa.



In attesa che il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti risponda alla LAV fornendo i nomi di quegli esperti da lui citati favorevoli all'uccisione dei lupi, l'Enpa inizia una protesta su larga scala per dire no alla caccia al lupo, attraverso una mail bombing diretta oltre che a Galletti anche alla Coldiretti, soggetti ai quali deve essere ricondotta la "paternità" della deroga.



L'Enpa precisa infatti che "il titolare del dicastero dell'Ambiente, in ossequio alle proprie prerogative istituzionali, dovrebbe tutelare la biodiversità" e non certamente "sponsorizzare uccisioni e abbattimenti, e dovrebbe anche confrontarsi con tutti i portatori di interessi, associazioni animaliste comprese, e non soltanto con gli allevatori". L'Ente nazionale protezione animali denuncia invece come la Coldiretti sia "fautrice di campagne denigratorie contro i selvatici", cinghiali e lupi in primis.



"I principali responsabili della presunta 'emergenza' sono proprio gli allevatori, i quali molto spesso lasciano i loro animali animali incustoditi, senza alcuna protezione dai predatori. Invece, con buona pace di Coldiretti, per evitare le predazioni sarebbe sufficiente predisporre idonei ricoveri per gli animali" osserva l'Enpa.



Ed infatti il recente progetto Life Medwolf ha dimostrato che in Toscana, per esempio, le cosiddette "misure preventive", che dovrebbero garantire la convivenza tra il lupo e attività umane come la pastorizia e l'allevamento, non vengono affatto applicate, visto che il 98% degli allevamenti analizzati non è sorvegliato dal pastore, l'85% non ha recinti anti predatore, il 57% non ha cani da guardia, il 41% ha solo due cani per 500 pecore. Inoltre, lo stesso studio ha svelato che appena lo 0,3% del patrimonio zootecnico ovino colpito nel 2014 è legato a predazioni.



L'Enpa chiarisce quindi che "le fucilate non sono solo inutili, sono anche pericolose, soprattutto in un Paese come il nostro dove la piaga del bracconaggio rappresenta una grave emergenza ancora irrisolta. - che aggiunge - Le uccisioni previste dal piano avranno anche un altro effetto: quello di provocare un'escalation i cui primi segnali si vedono già in oggi. Infatti, in queste ore (ieri, ndr), proprio all'indomani del via libera della Regioni al piano lupo e dei nuovi comunicati allarmisti di Coldiretti, è stato trovato nel Grossetano il corpo di un lupo decapitato".



"La riduzione delle tutele va di pari passo con l'aumento del bracconaggio. - ribnadisce l'Enpa - Il rischio più che evidente, più che concreto è che, a furia di parlare di uccisioni con il surriscaldarsi degli animi la situazione vada completamente fuori controllo. Per le persone e per gli animali".