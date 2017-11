Da Roma a New York si vola a 139 euro: parte il primo aereo low cost

Al via il primo volo low cost da Roma a New York. Con gli aerei della Norwegian Airlines arrivare nella Grande Mela costa appena 179 euro tasse incluse.

Al via in Italia i voli low cost intercontinentali. Partito oggi 9 novembre da Roma Fiumicino il primo volo a basso prezzo diretto a Newark (New York), della compagnia low cost Norwegian Airlines. Il prezzo base del biglietto è di 159 euro (179 euro tasse incluse) ma scorrendo il calendario si trova qualcosa anche a 139 euro. Ovviamente, ogni servizio extra (dal secondo bagaglio al pasto) verrà pagato dal passeggero.



Saranno 4 i voli settimanali della Norwegian per la Grande Mela, che si aggiungono ai 100 già operativi sul network di breve e lungo raggio che collegano Roma Fiumicino a Copenaghen, Stoccolma, Oslo, Helsinki, Göteborg, Bergen e Tenerife.



La Norwegian ha annunciato inoltre che è pronta inoltre ad introdurre nuove tratte che collegheranno la capitale agli aeroporti degli Stati Uniti.

L'11 novembre partirà infatti il collegamento diretto con Los Angeles (prezzo di lancio sotto 200 euro a tratta), mentre dal 6 febbraio sarà possibile volare alla volta di San Francisco.