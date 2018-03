Trony fallito: chiudono 43 negozi, dalla Lombardia alla Puglia

Trony è fallito. A nulla è valso il drastico taglio agli stipendi. In Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli e Puglia chiudono infatti 43 negozi Trony.

Trony, o meglio la Dps Group, ha dichiarato fallimento. I sindacati annunciano quindi che verranno chiusi ben 43 negozi in Italia, quelli in Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli e Puglia.



In Lombardia sono a rischio 140 dipendenti, per via dei 9 punti vendita che a breve chiuderanno i battenti, fra cui il negozio di San Babila. Grave la situazione anche in Puglia, poiché in tutta la Regione ci sono 13 negozi Trony ed i dipendenti che potrebbero perdere il lavoro sono 120.



In totale, però, sarebbero circa 500 i lavoratori a rischio licenziamenti se non verrà individuato un soggetto interessato a rilevare i 43 punti vendita di Trony. A nulla è valso il drastico taglio agli stipendi (fino all'80%) accettato a dicembre dai lavoratori pur di mantenere in piedi l'azienda.