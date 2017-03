Sit-in lavoratrici contro Dolce & Gabbana: vestito più bello è la dignità

Il sindacato USB al fianco delle lavoratrici Dolce & Gabbana.

"Le delegate USB del commercio sono entrate in questo momento (ieri, ndr) nel negozio Dolce & Gabbana di Piazza di Spagna e si sono sedute con dei cartelli che richiamano ai licenziamenti delle lavoratrici dello store di Fiumicino. A solo 2 giorni dall'8 marzo, l'Unione Sindacale di Base denuncia l'ennesimo colpo inferto al lavoro femminile. - viene riferito in una nota - Dolce & Gabbana, marchio italiano della moda con fama mondiale, mostra ancora il pugno duro e ancora contro le donne".



"Dopo aver messo seriamente in pericolo la salute delle proprie lavoratrici, costrette a lavorare anche nei giorni immediatamente seguenti al rogo di Fiumicino, ha infatti aperto una procedura di licenziamento contro 4 lavoratrici" viene infatti ricordato dal sindacato.



"L'USB organizza questa manifestazione nel punto vendita di Piazza di Spagna - dichiara Maria Sarsale, della Federazione romana USB - vestite a lutto alcune donne della nostra organizzazione sono entrate nel negozio per un silenzioso sit in di protesta. Hanno reintegrato solo 2 lavoratrici, ma altre 2 aspettano ancora di conoscere la loro sorte. Oggi siamo qui in solidarietà a loro, e a tutte le donne, che nel commercio rappresentano l'80% della forza lavoro, e che quotidianamente subiscono il ricatto di un sistema che continua a vessare le lavoratrici tutte, con paghe inferiori, con ingiusti demansionamenti e inaccettabili licenziamenti, con ripetuti attacchi al diritto della maternità".



"La nostra lotta, - prosegue la dirigente sindacale, - è per difendere insieme il lavoro e la dignità di queste donne. Chiediamo che i licenziamenti seguiti al rogo di Fiumicino non diventino un altro tassello nero nella storia del lavoro femminile. Siamo qui per dimostrare a Dolce & Gabbana che il vestito più bello che una Donna possa indossare è la propria dignità, e che noi qui la rivendichiamo col diritto di lavorare. L'USB rifiuta categoricamente questi licenziamenti".



"L'Unione Sindacale di Base difende con determinazione il lavoro di queste donne. Il profitto perseguito a discapito della salute e del lavoro è un lusso che non siamo disposte ad accettare" conclude quindi Maria Sarsale.