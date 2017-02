Dolce & Gabbana licenzia lavoratrici intossicate nel rogo di Fiumicino, dice USB

"Dolce & Gabbana, la griffe del lusso non ha scrupoli e licenzia giovani mamme", denuncia l'Unione Sindacale di Base spiegando che quelle lavoratrici sono le stesse rientrate a lavorare, durante l'allattamento, all'indomani del rogo dell'aeroporto di Fiumicino.

"Le lavoratrici Dolce & Gabbana del punto vendita di Fiumicino Aeroporto sono state licenziate durante dei colloqui personali nei quali l'azienda ha letto una fredda lettera che comunica il recesso del rapporto di lavoro dal prossimo 1 aprile. Le stesse lavoratrici che sono state costrette a prestare servizio all'indomani del terribile rogo di Fiumicino nell'aerea compromessa dall'incendio" denuncia pochi giorni fa in una nota l'Unione Sindacale di Base.



"Un licenziamento assurdo - attacca Francesco Iacovone dell'esecutivo nazionale USB Lavoro Privato - che non ha alcuna motivazione plausibile, visto l'alto numero di lavoratori a termine delle altre boutique, una delle quali proprio nello stesso sedime aeroportuale e le altre a Roma, che potrebbero assorbire senza traumi i licenziamenti".



"Dopo il danno anche la beffa - commenta inoltre il sindacalista - all'indomani del rogo dell'aeroporto alcune delle dipendenti di Dolce & Gabbana erano appena rientrate dalla maternità e, di conseguenza, in allattamento. Queste lavoratrici, e più in generale tutti i lavoratori e le lavoratrici che operavano nelle zone compromesse dell'Aeroporto di Fiumicino, sono stati esposti a gravissimi rischi per la salute. Come se non bastasse, le stesse oggi vengono licenziate e resteranno senza reddito".



"Dolce & Gabbana studia le collezioni di moda facendo suadenti richiami alla famiglia (#DGFAMILY) - ricorda quindi il rappresentante sindacale - ma non si cura delle famiglie che lavorano alle proprie dipendenze. In questa triste storia vengono meno il diritto alla salute e quello al lavoro, senza neanche la terribile condizione di scelta tra l'uno e l'altro".



Proprio per questo l'USB rivolge un appello "ai famosi stilisti affinché intervengano per fermare questo scempio, togliendo la firma della propria griffe da un simile attacco alle lavoratrici, alle donne e alle mamme che si ritroverebbero senza reddito e nella disperazione".



"L'USB sosterrà queste donne nella lotta, - viene inoltre assicurato - e dalla prossima settimana sciopererà ad oltranza e presidierà con le lavoratrici la boutique di via dei Condotti a Roma" perché "lavoro e salute sono due beni che non sono in vendita e, quelli sì, sono beni di lusso".