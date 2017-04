Libertà di stampa in Italia: non ddl Gambaro ma Beppe Grillo il problema

Per Reporter senza frontiere la libertà di stampa in Italia non è in pericolo perché i giornalisti rischiano ancora il carcere o querele intimidatorie, e neanche per il ddl Gambaro che rischia di distruggere definitivamente la libertà di espressione. No, il problema è Beppe Grillo.

Reporter Sans Frontieres diffonde oggi l'ultima classifica sulla libertà di stampa e si scopre che, miracolosamente, l'Italia è risalita di ben 25 posizioni dal 2016 arrivando al 52esimo posto. E questo nonostante, scrive Reporter senza frontiere, "il livello di violenza contro i giornalisti (tra cui l'intimidazione verbale e fisica e le minacce) è allarmante, soprattutto perché politici come Beppe Grillo del MoVimento 5 Stelle non esitano a pubblicare la lista dei giornalisti che non piacciono. - aggiungendo - Anche i giornalisti si sentono sotto pressione dai politici e sempre più spesso optano per l'autocensura".



Quindi, per Reporter Sans Frontieres, il problema della libertà di stampa in Italia non è tanto il fatto che i giornalisti rischiano ancora il carcere o querele intimidatorie. E nemmeno che in Parlamento sia stato depositato un disegno di legge (Gambaro) che ufficialmente mira a contrastare le fake news (anche se a quello ci sta già pensando Google) ma che rischia di distruggere definitivamente la libertà di espressione creando una deriva antidemocratica dell'Ordinamento.



No, per Reporter Sans Frontieres il problema è Beppe Grillo. E' innegabile che talvolta il leader del M5S abbia usato toni poco politically correct sui giornalisti. Ma da qui a sostenere che Beppe Grillo vizi l'informazione italiana ce ne passa.



Ed infatti sul suo blog Beppe Grillo ironizza: "Io pensavo che (la scarsa libertà di stampa in Italia, ndr) fosse perché i partiti politici con la lottizzazione si sono mangiati la Rai piazzando i loro uomini nel management e nei telegiornali e dicendo loro che cosa dire e che cosa non dire. Pensavo che fosse per i giornalisti cacciati dai programmi Rai o per le minacce del partito di governo a quelli che sono indipendenti, come Report. Pensavo che fosse perché in Italia non ci sono editori puri e metà delle tv generaliste le controlla il capo di Forza Italia e perchè la tessera numero uno del PD controlla il secondo giornale più diffuso in Italia. No, la colpa è mia. - aggiungendo - In un Paese in cui un ex premier condannato tiene in mano tre televisioni da oltre 20 anni, dove molti giornali nazionali sono amministrati da editori impuri iscritti a partiti politici o, peggio ancora, dove alcuni quotidiani sono persino proprietà diretta di partiti politici, il problema sono io, che scrivo su un blog. Ma... sarà".