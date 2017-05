Legittima difesa: esulta lobby armi senza dare più sicurezza, dice Codacons

Il Codacons commenta la legge sulla legittima difesa.

"La normativa sulla legittima difesa rischia di trasformarsi in un regalo per i produttori di armi senza tuttavia incrementare la sicurezza" avverte in una nota il Codacons, dopo la decisione della Camera che ha approvato il testo della legge.



«La lobby delle armi starà esultando - afferma il presidente Carlo Rienzi - Questa norma, infatti, incrementerà il business dei produttori legittimando la corsa all'acquisto di armi in Italia, e aumentando i pericoli senza incidere sulla sicurezza privata. Per questo riteniamo indispensabile non solo un giro di vite sul rilascio del porto d'armi, che deve essere concesso solo in condizioni di reale necessità, ma anche un inasprimento delle pene per chi nel nostro paese utilizza armi senza essere in possesso di regolare autorizzazione».