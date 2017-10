Legge elettorale: presentato ricorso alla Consulta sul voto di fiducia

Il Codacons annuncia di aver presentato ricorso, assieme al senatore Bartolomeo Pepe e ad un elettore romano, alla Consulta che dovrà pronunciarsi sulla legittimità del voto di fiducia sulla legge elettorale.

"Deciderà la Corte Costituzionale se è stato legittimo o meno porre la questione di fiducia sulla legge elettorale. Il Codacons infatti - illustra in una nota l'associazione dei consumatori -, assieme ad un parlamentare - il senatore Bartolomeo Pepe - e un elettore romano, ha presentato questa mattina ricorso alla Consulta per conflitto di attribuzioni, chiedendo di dichiarare l'incostituzionalità dei relativi atti del Consiglio dei Ministri".



"Secondo l'associazione l'iniziativa del governo sulla legge elettorale ha privato il Parlamento, e quindi i cittadini e l'intero corpo elettorale, della possibilità di discutere ed emendare una legge importantissima per la collettività, violando i principi fondamentali dell'ordinamento che coinvolgono la libertà e diritti, e attuando n conflitto tra poteri che va sanato dalla Consulta" si specifica.