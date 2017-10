Legge elettorale: ok definitivo a Rosatellum bis. Come funziona e come si vota

Approvata in via definitiva al Senato la nuova legge elettorale. Il Rosatellum bis funziona con un sistema elettorale misto proporzionale e maggioritario. Contrari M5S, MDP, Sinistra Italiana e Fratelli d'Italia.

Approvazione in via definitiva della nuova legge elettorale, il cosiddetto Rosatellum bis (o Rosatellum 2.0). La nuova legge elettorale è stata approvata al Senato con 214 sì, 61 voti contrari e 2 astenuti. Lo scoglio era già stato superato ieri, dopo i 5 voti di fiducia che Palazzo Madama ha concesso (dopo i 3 a Montecitorio) fra le proteste del MoVimento 5 Stelle in Aula e in piazza.

La nuova legge elettorale è il frutto del patto a quattro tra PD, Forza Italia, Alternativa Popolare e Lega Nord, a cui si aggiungono i voti favorevoli del partito di Denis Verdini, il quale rivendica di essere sempre stato nella maggioranza di governo. A votare a favore del Rosatellum bis anche altre forze minori come i fittiani e l'Udc, mentre contrari oltre al M5S anche MDP, Sinistra Italiana e Fratelli d'Italia (1 senatore).



Il Rosatellum bis, che sostituisce l'Italicum e il Consultellum, è un sistema elettorale misto proporzionale e maggioritario, in cui un terzo di deputati e senatori è eletto in collegi uninominali ed i restanti due terzi sono eletti con un sistema proporzionale di lista.

La soglia di sbarramento del Rosatellum nella quota proporzionale è fissata al 3% su base nazionale, che diventa del 10% per le coalizioni (all'interno del quale però almeno una lista deve aver superato il 3%).

Il territorio nazionale sarà diviso in collegi plurinominali che dovranno essere definiti con un decreto del governo. Nei singoli collegi plurinominali le liste sono bloccate, norma che non dovrebbe essere bocciata dalla Corte Costituzionale perché, a differenza dell'Italicum, il collegio è di piccole dimensioni (riconoscibilità dell'eletto). Il voto sarà espresso su una sola scheda (una per la Camera e una per il Senato) e sarà vietato il voto disgiunto, quindi l'elettore dovrà scegliere obbligatoriamente un abbinamento candidato-partito.

È previsto che un candidato possa presentarsi in un collegio uninominale e in più collegi plurinominali, fino a un massimo di cinque.

Il Rosatellum bis prevede inoltre che ciascuno dei due sessi non possa rappresentare più del 60% dei candidati di un listino bloccato e che ciascuno dei due sessi non possa rappresentare più del 60% dei capilista nei listini di un singolo partito. Infine, per cercare di arginare il voto di scambio, la nuova legge elettorale prevede l'utilizzo di schede elettorali antifrode, nella quale è presente un tagliando con un numero univoco.