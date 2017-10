Legge elettorale: arroccamento nuoce alla democrazia, dice Grassi (PD)

Gero Grassi del PD sulla legge elettorale.

"Siamo noi che dovremmo indignarci con chi si sottrae al confronto e al dovere della responsabilità e agita parole piene di populismo e demagogia. La legge elettorale è una necessità per migliorare il rapporto con i cittadini e dare al Paese uno strumento in grado di assicurare governabilità, e questa che stiamo votando oggi è l'intesa possibile" chiarisce in una nota il vice presidente del Gruppo del PD alla Camera, Gero Grassi.



"Avremmo preferito il Mattarellum, noi del PD, cioè i collegi uninominali. Ma gli altri non l'hanno voluta. Abbiamo tentato di ottenere il massimo di convergenza, parlando e confrontandoci con tutti i Gruppi parlamentari, sulla base di un principio democratico: nessuno può arroccarsi, se vuole raggiungere l'obiettivo. - sottolinea - Alcuni Gruppi, invece, si sono arroccati all'insegna di un individualismo che nuoce alla democrazia. Ci spiace non aver raggiunto l'unanimità, ma questa è la legge che questa Camera è riuscita a scrivere, e votiamo volentieri la fiducia, pur di dare al Paese una norma".