Legge elettorale: Rosatellum la migliore possibile, dice Mirabelli (PD)

Franco Mirabelli del PD sulla legge elettorale.

"La legge elettorale che il Senato approverà definitivamente è la migliore legge possibile oggi, sostenuta da gran parte delle forze politiche presenti in Parlamento di maggioranza e di opposizione. Chi ora grida allo scandalo e all'inciucio, ci ha accusato per mesi di non volere una nuova legge elettorale proprio per favorire l'inciucio. Questo è il tempo della responsabilità e non della propaganda. Noi ce la stiamo assumendo" diffonde in una nota Franco Mirabelli, senatore del Partito Democratico.



"Siamo in aula con un provvedimento approvato alla Camera con un numero di consensi mai verificatosi in parlamento su una legge elettorale. Non è la nostra legge dei desideri, ma è una buona legge con una quota di maggioritario e di proporzionale, una legge che favorisce l'aggregazione di forze che condividono proposte e progetti per il futuro e riduce i rischi di ingovernabilità, che garantisce la rappresentanza di genere e quella dei territori. Una legge fatta dal Parlamento e non di risulta. Per realizzarla ognuno ha rinunciato a qualcosa, ma tutti insieme abbiamo fatto prevalere interesse del Paese" precisa in conclusione la capogruppo PD in Commissione Antimafia.