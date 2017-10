Legge elettorale: PD teme voti segreti e chiede fiducia. M5S: è golpe bianco

La legge elettorale, il cosiddetto Rosatellum 2.0 (o Rosatellum bis), torna a Montecitorio ed il PD chiede al governo Gentiloni di apporre la fiducia per evitare voti segreti.

La legge elettorale, il cosiddetto Rosatellum 2.0 (o Rosatellum bis) torna nell'Aula di Montecitorio a circa 4 mesi dal voto sull'emendamento che fece saltare l'accordo tra PD, Forza Italia, Lega e M5S sul cosiddetto modello tedesco. La maggioranza teme i franchi tiratori, che potrebbero affossare la legge elettorale nei corso di uno dei 50 possibili voti segreti.

Anche per questo, il capogruppo PD alla Camera Ettore Rosato annuncia all'Ansa di aver "telefonato al premier Paolo Gentiloni riferendo che è opportuna la fiducia perché il testo è frutto di un faticoso equilibrio tra maggioranza e opposizione e sottoporlo ai voti segreti metterebbe in difficoltà il complesso del testo".



Al vaglio di PD, Forza Italia, Alternativa popolare e Lega Nord (forze politiche unite sul nuovo testo) anche l'ipotesi di utilizzare il "canguro", tecnica parlamentare che utilizza emendamenti predittivi per far saltare, appunto, tutti gli altri.

Riguardo l'ipotesi fiducia, dura la reazione di Roberto Speranza, coordinatore di MDP: "Una legge che toglie la sovranità ai cittadini di scegliere i propri eletti viene approvata togliendo la sovranità al Parlamento. È oltre i limiti della democrazia".

"Se il governo dovesse porre la fiducia su questa indegna legge sarebbe un atto eversivo. Praticamente un golpe bianco" chiarisce invece il MoVimento 5 Stelle.

Forza Italia e Lega Nord confermano l'appoggio alla legge elettorale ma puntualizzano che, ovviamente, non voteranno la fiducia.